Mexico heeft woensdag met de nodige moeite de finale van de Gold Cup bereikt. Pas na verlenging werd afgerekend met Haïti: 0-1.

Spits Raúl Jiménez werd in de vierde minuut van de verlenging de matchwinner in het Amerikaanse Glendale. De aanvaller van Wolverhampton Wanderers verzilverde een strafschop.

De Mexicanen, met PSV'er Érick Gutierrez op de bank, kwamen daarna nog goed weg toen een schot van Mikaël Cantave de lat raakte.

Mexico kan de Gold Cup al voor de achtste keer winnen, sinds het toernooi tussen landen uit Midden- en Noord-Amerika en de Caraïben in 1991 voor het eerste werd gehouden. De voorloper, het CONCACAF Championship, werd ook al drie keer gewonnen.

In de finale strijdt Mexico tegen Jamaica of gastland Verenigde Staten, dat in de kwartfinales Curaçao nog de baas was. Jamaica en de VS staan donderdag tegenover elkaar.