Op de Copa América in Brazilië is Argentinië in de halve finale uitgeschakeld door het gastland. In Belo Horizonte werd het 2-0 voor de Brazilianen.

Gabriel Jesus zorgde in de eerste helft voor de voorsprong in de spannende wedstrijd. Een snelle aanval, die werd opgezet door aanvoerder Dani Alves, kwam via Roberto Firmino bij Jesus terecht, die hard binnenschoot.

Argentinië, met Ajacied Nicolás Tagliafico in de basis, creëerde goede kansen via Messi en Rodrigo De Paul, maar kreeg de gelijkmaker er niet in. Uit een counter maakte Firmino in de tweede helft op aangeven van Jesus de 2-0.

Brazilië waar een andere Ajacied, David Neres, de hele wedstrijd op de bank zat, neemt het in de finale zondag op tegen de winnaar van het duel tussen Chili en Peru. .