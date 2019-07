Brazilië heeft op de Copa América ten koste van Argentinië de finale bereikt. In Belo Horizonte won het gastland in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) met 2-0.

Het is al de negende keer in de historie dat Brazilië in de finale van het continentale toernooi staat. In 1989, 1997, 1999, 2004 en 2007 gingen de 'Goddelijke Kanaries' er met de beker vandoor.

Voor Lionel Messi was het mogelijk de laatste kans om met Argentinië de Copa América te winnen. Er gaan steeds sterkere geluiden op dat de vedette na dit toernooi stopt als international.

Gabriel Jesus zorgde in de eerste helft voor de voorsprong. Aanvoerder Dani Alves zette een aanval op, waarna de bal via Roberto Firmino bij Jesus terechtkwam. De spits van Manchester City schoot hard binnen.

Argentinië, met Ajacied Nicolás Tagliafico in de basis, creëerde goede kansen via Messi en Rodrigo De Paul, maar kreeg de gelijkmaker er niet in. Uit een counter maakte Firmino in de tweede helft op aangeven van Jesus de 2-0.

Brazilië waar een andere Ajacied, David Neres, de hele wedstrijd op de bank zat, neemt het in de finale zondag op tegen de winnaar van het duel tussen Chili en Peru. Die spelen in de nacht van woensdag op donderdag tegen elkaar in Porto Alegre. Chili won de afgelopen twee edities van het toernooi.