De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni is zeer te spreken over het spel van Lionel Messi op de Copa América. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar heeft een wat andere rol dan gebruikelijk en vult dat volgens de coach uitstekend in.

In de drie groepsduels en de kwartfinale op het toernooi scoorde Messi slechts één keer, maar dat is volgens Scaloni een gevolg van de meer dienende rol die de aanvaller heeft.

"We zijn eraan gewend dat hij iedere wedstrijd drie keer scoort en vijf man voorbijgaat, maar we vragen nu iets anders van hem. We zijn meer dan blij met hoe hij het doet", zei Scaloni op zijn perspraatje in aanloop naar de kraker tegen gastland Brazilië in de halve finales.

"Hij heeft de werklust omarmd. Hij is onze vaandeldrager. De andere spelers houden zoveel van Messi, dat ze soms zelfs zeggen dat ze het toernooi puur voor hém willen winnen. De beste speler ooit heeft nog geen prijs gepakt met Argentinië, maar uiteindelijk moeten we allemaal zélf willen winnen."

Messi is bij het Argentijnse elftal doorgaans minder bepalend dan bij zijn club FC Barcelona. De vedette stopte na de verloren Copa América-finale van 2016 en na het WK van vorig jaar zelfs even als international.

Lionel Messi scoorde in het groepsduel met Paraguay vanaf de strafschopstip. (Foto: Pro Shots)

'Brazilië speelt al lang samen'

Bondscoach Scaloni heeft er vertrouwen in dat Messi in de nacht van dinsdag op woensdag ook tegen Brazilië belangrijk kan zijn in zijn nieuwe rol. De Argentijnen waren in de laatste vijf edities van de Copa América vier keer verliezend finalist.

"Brazilië is erg sterk met een ploeg die al lang samenspeelt. We geloven erin dat we de finale kunnen halen, al spelen zij thuis", aldus Scaloni.

Brazilië-Argentinië begint in de nacht van dinsdag op woensdag om 2.30 uur. In de nacht van woensdag op donderdag gaat de andere halve eindstrijd van de Copa América om dezelfde tijd tussen Chili en Peru.

De finale is zondag om 22.00 uur. De Chilenen wonnen de vorige twee edities van de Copa América door Argentinië in de eindstrijd te verslaan.