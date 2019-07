Luuk de Jong is ervan overtuigd dat Sevilla de juiste club voor hem is en dat hij alsnog kan slagen in het buitenland. De spits verruilde PSV maandag na vijf seizoenen voor een vierjarig contract in Spanje.

De Jong kwam in het buitenland eerder uit voor Borussia Mönchengladbach en Newcastle United, maar had daar weinig succes. De negentienvoudig Oranje-international vindt dat hij er nu anders voor staat.

"Ik was al bijna drie keer vertrokken bij PSV, maar zo zie je maar: het was verstandig om te blijven. Vorig seizoen paste de speelwijze onder Mark van Bommel perfect bij mijn kwaliteiten", zegt De Jong dinsdag in het AD.

"Ik ben nu veel verder dan bij mijn eerste twee buitenlandse avonturen. Ik was met wat andere clubs bezig, toen ook Sevilla zich meldde. En bij hun verhaal voelde ik meteen: hier klopt het totaalplaatje. Er zijn meerdere redenen waarom ik deze kans niet kon laten lopen. Deze derde kans moet raak zijn."

De 28-jarige De Jong kwam in 204 officiële duels namens PSV tot 112 doelpunten. Hij had een belangrijk aandeel in de kampioenschappen van 2015, 2016 en 2018. Ook pakte de spits twee keer de Johan Cruijff Schaal met de Eindhovenaren.

Luuk de Jong met Sevilla-voorzitter José Castro. (Foto: ANP)

'Sevilla ziet mij als volwaardige spits'

De Jong hield een goed gevoel over aan de onderhandelingen met Sevilla en contact met de nieuwe coach Julen Lopetegui. "Hij zei: 'We willen je omdat jij als spits een échte teamspeler bent. Scoren, maar ook meeverdedigen en tactisch flexibel. Dáár draait het moderne voetbal om.'"

De oud-speler van De Graafschap en FC Twente denkt dat hij uitstekend in de speelwijze van Sevilla past. "Vorig seizoen gaven ze er veel voorzetten. Op één na de meeste in de Primera División. En ze willen meer rendement halen uit dode spelmomenten", aldus De Jong.

"Natuurlijk zal ik moeten knokken voor een plek en het moet blijken hoe de nieuwe trainer in de praktijk precies wil spelen. Maar ze zien mij in elk geval als een volwaardige spits. Nee, het woord pinchhitter is in gesprekken niet één keer gevallen."

Sevilla eindigde vorig seizoen op de zesde plek in de Spaanse competitie, wat betekent dat De Jong dit seizoen met zijn club in de Europa League uitkomt.