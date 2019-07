PSV-aanvoerder Luuk de Jong heeft maandagavond zijn transfer naar Sevilla afgerond. De spits tekent een contract tot medio 2023 bij de Spanjaarden.

De clubs doen geen mededelingen over de transfersom, maar volgens binnen- en buitenlandse media krijgt PSV 15 miljoen euro voor De Jong. De 28-jarige aanvaller stond nog tot medio 2021 onder contract bij de Eindhovenaren.

"Ik kijk met een geweldig gevoel terug op een mooie tijd in Eindhoven", zegt De Jong op de site van PSV. "Ik wil de supporters van PSV bedanken voor de steun in de voorbije jaren en heb altijd de waardering gevoeld. PSV zal voor altijd een deel van mij blijven."

De Jong begint bij Sevilla aan zijn derde avontuur in het buitenland. Hij speelde eerder voor Borussia Mönchengladbach en Newcastle United, maar wist daar niet uit de verf te komen. In de zomer van 2014 tekende De Jong een contract bij PSV.

Bij Sevilla gaat de negentienvoudig Oranje-international in ieder geval geen wedstrijden in de Champions League spelen. De Spanjaarden eindigden het seizoen in La Liga op de zesde plek en zijn daardoor veroordeeld tot de Europa League.

De Jong veroverde drie titels met PSV

De Jong speelde in vijf seizoenen liefst 204 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij 112 keer scoorde. Met die productie had de oud-speler van De Graafschap en FC Twente een belangrijk aandeel in de landstitels van PSV in 2015, 2016 en 2018. In 2015 en 2016 won De Jong met zijn club ook de Johan Cruijff Schaal.

De Jong is niet de eerste basisspeler van vorig seizoen die vertrekt bij PSV. Verdediger Daniel Schwaab koos voor een terugkeer naar Duitsland en linksback Angeliño is dicht bij een overstap naar Manchester City.

Mogelijk blijft het daar niet bij. Ook vleugelspelers Hirving Lozano en de door Ajax begeerde Steven Bergwijn worden in verband gebracht met een transfer. PSV speelde daar al op in door de Portugese aanvaller Bruma te halen. Ook Ibrahim Afellay en reservedoelman Robbin Ruiter werden vastgelegd.

PSV is maandag al zonder De Jong naar het Zwitserse Verbier afgereisd voor een trainingskamp. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie speelt zondag tegen OGC Nice de eerste oefenwedstrijd.