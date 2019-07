Marokko heeft de groepsfase in de Afrika Cup maandagavond afgesloten met een nipte overwinning. De ploeg van bondscoach Hervé Renard, die al zeker was van een plek in de achtste finales, won met 1-0 van Zuid-Afrika.

De winnende treffer viel pas vlak voor tijd. De bal bleef na een vrije trap hangen in het strafschopgebied, waarna de in Amsterdam geboren Mbark Boussoufa doelman Ronwen Williams passeerde met een hard schot.

Bij Marokko stonden Nordin Amrabat, oud-Feyenoorder Karim El Ahmadi en Ajacieden Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui in de basis. AZ-aanvaller Oussama Idrissi zat negentig minuten op de bank in de Egyptische hoofdstad Caïro.

Voor Mazraoui was het zijn eerste basisplek tot dusver op de Afrika Cup. De 21-jarige rechtsback werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald en maakte plaats voor Nabil Dirar. Ziyech werd even later ook gewisseld, terwijl El Ahmadi in de 55e minuut al moest plaatsmaken.

Door de overwinning eindigde Marokko de groepsfase zonder puntenverlies. De 'Leeuwen van de Atlas' wonnen eerder van Ivoorkust (1-0) en Namibië (1-0) en nemen het in de achtste finales op tegen een van de beste nummers drie.

De andere wedstrijd in groep D ging tussen Ivoorkust en Namibië en werd met 4-1 gewonnen door Ivoorkust, dat net als Marokko naar de achtste finales gaat. Maandagavond staan ook Kenia-Senegal en Tanzania-Algerije nog op het programma.