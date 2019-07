Kika van Es vervolgt haar loopbaan bij Everton. De 27-jarige verdediger, die op dit moment met de Oranjevrouwen actief is op het WK in Frankrijk, komt transfervrij over van Ajax.

"Met deze transfer gaat een droom in vervulling, daar heb ik nooit een geheim van gemaakt. Ik wilde graag nog eens in het buitenland voetballen", zegt Van Es in een persbericht.

"Dat ik dat mag doen voor Everton in de Engelse competitie, die bovenaan mijn lijstje stond, maakt me trots. Everton is ambitieus en voelde vanaf het eerste moment als een warme, familiaire club. Ik ben heel blij."

Van Es speelde pas één seizoen bij Ajax. Ze liep met de Amsterdammers titelprolongatie mis, maar veroverde wel de KNVB-beker dankzij een late 2-1-zege in de finale tegen PEC Zwolle.

De linksback kwam in het verleden ook uit voor FC Twente (2017/2018), Achilles'29 (2016/2017), PSV (2012-2016), VVV-Venlo (2010-2012) en Willem II (2008-2010).

Kika van Es in het shirt van de Oranjevrouwen. (Foto: Pro Shots)

Van Es raakte op WK basisplaats kwijt

Van Es begon het WK in Frankrijk nog als basisspeler van de Oranjevrouwen, maar raakte haar plek bij de eerste elf na de tweede groepswedstrijd kwijt aan concurrent Merel van Dongen.

De Brabantse was lange tijd nog een twijfelgeval voor het WK. Ze liep in de 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Australië (3-0-zege) een polsblessure op en was daarvan net op tijd hersteld.

Nederland speelt woensdag in de halve finales tegen Zweden. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman treft in de eventuele finale titelverdediger de Verenigde Staten of Engeland.

Oranje is al geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De regerend Europees kampioen pakte zaterdag een ticket door een 2-0-zege op Italië in de halve finales.