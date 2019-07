PSV is maandag zonder Hirving Lozano afgereisd naar Zwitserland voor een trainingskamp in Verbier. De aanvaller blijft in Eindhoven om te revalideren van zijn knieblessure.

Lozano liep de kwetsuur eind april op in de competitiewedstrijd tegen Willem II (0-3-zege) en moest zich nadien afmelden voor de Gold Cup met Mexico in de Verenigde Staten.

Het is nog maar de vraag of Lozano komend seizoen speler is van PSV. De 23-jarige Mexicaan staat in de belangstelling van onder meer Napoli en Everton, en zou wel oren hebben naar een transfer.

Naast Lozano ontbreekt ook Luuk de Jong in Verbier. De spits, tevens aanvoerder, heeft van de clubleiding toestemming gekregen om zijn transfer naar het Spaanse Sevilla af te ronden.

Bovendien zijn ook Lars Unnerstall, Yanick van Osch, Ryan Thomas (eveneens aan het revalideren van een blessure), Érick Gutiérrez en Gastón Pereiro (interlandverplichtingen) afwezig.

Bruma poseert samen met John de Jong en Willy van der Kuijlen met het shirt van PSV. (Foto: Pro Shots)

Zoet wordt in het zonnetje gezet

Trainer Mark van Bommel kan wel beschikken over de aanwinsten Bruma en Robbin Ruiter en doet een beroep op de beloften Justin de Haas (19), Steven Theunissen (20) en Maxime Soulas (20).

PSV bereidt zich tot en met volgende maandag in Verbier voor op het nieuwe seizoen. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie speelt zondag tegen OGC Nice de eerste oefenwedstrijd.

Het trainingskamp staat in het teken van het belangrijke tweeluik met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. De Brabanders spelen op dinsdag 23 juli eerst thuis en een week later uit.

PSV neemt het tussen de dubbele ontmoeting met FC Basel in ook nog op zaterdag 27 juli als nummer twee van afgelopen seizoen in de Eredivisie op tegen kampioen Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Algemeen directeur Toon Gerbrands kondigde aan dat doelman Jeroen Zoet in Verbier in het zonnetje wordt gezet omdat hij al 12,5 jaar onder contract staat bij PSV.