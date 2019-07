Frank Lampard wordt de nieuwe manager van Chelsea. De clubicoon van 'The Blues' is afgereisd naar Londen om de onderhandelingen af te ronden, meldt zijn huidige club Derby County maandag.

De 41-jarige Lampard, die afgelopen seizoen bij de Championship-club aan zijn trainersloopbaan begon, wordt bij Chelsea de opvolger van Maurizio Sarri. De Italiaan moest onlangs vertrekken.

Lampard beëindigde in februari 2017 zijn carrière na periodes bij West Ham United, Chelsea, Manchester City en New York City. Hij was vooral succesvol bij Chelsea, waar hij tussen 2001 en 2013 speelde.

De oud-middenvelder werd drie keer landskampioen en won in 2012 de Champions League met de Londense topclub. Namens Engeland, waarvoor hij 108 keer uitkwam, was hij actief op de EK's van 2004 en 2012 en de WK's van 2006, 2010 en 2014.

Onder leiding van Lampard greep Derby County, dat al op zoek is naar een nieuwe manager, afgelopen seizoen net naast promotie naar de Premier League. De club werd zesde in het Championship en moest het in de finale van de play-offs nipt afleggen tegen Aston Villa.

Sarri kende geen slecht seizoen met Chelsea, maar moest dus toch vertrekken. 'The Blues' wonnen de Europa League, werden derde in de Premier League en haalden de League Cup-finale.

Frank Lampard won in 2012 de Champions League met Chelsea. (Foto: ANP)