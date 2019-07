Bondscoach Jill Ellis van de Amerikaanse voetbalsters wil er niets van weten dat haar ploeg zich arrogant gedraagt op het WK in Frankrijk. Ze is het niet eens met kritiek van de Engelse bondscoach Phil Neville.

In aanloop naar het halvefinaleduel tussen de Verenigde Staten en Engeland brachten een aantal Amerikaanse stafleden een bezoek aan het hotel waar de Engelse speelsters verblijven, omdat dat de locatie voor de VS is bij het halen van de finale.

Neville liet zondag op zijn persconferentie weten dat hij daar niet van is gediend en noemde Amerikaanse ploeg arrogant, maar Ellis is het daar totaal niet mee eens.

"Het is gewoon belangrijk dat we ons werk doen. Dat heeft niets met arrogantie te maken, maar met de planning en voorbereiding voor ons team. Dat is normaal", zei de Amerikaanse bondscoach op haar perspraatje in aanloop naar het halvefinaleduel van dinsdag.

"Het is belangrijk dat ons team vertrouwen heeft, dat staat los van arrogantie. Mijn speelsters weten dat ze alles moeten verdienen en dat we lastige tegenstanders hebben. Niets is vanzelfsprekend op dit WK."

Neville vindt bezoek 'niet echt chic'

Neville, die met zijn ploeg aan het trainen was op het moment dat de Amerikaanse delegatie het Fourvière Hotel verkenden, liet zondag duidelijk blijken niet blij te zijn met het onaangekondigde bezoek.

"Ik hoop dat ze het hotel leuk vonden", zei hij. "Wij zouden zoiets niet doen, maar het is hun probleem. Ik dacht: wat doen ze nou? Het is niet echt chic. Ik zou het persoonlijk niet toestaan."

De Amerikaanse voetbalsters worden gezien als topfavoriet voor de wereldtitel en zijn dus ook favoriet voor de wedstrijd tegen Engeland. Van de laatste vijf onderlinge wedstrijden wonnen de Engelsen er slechts één.

De halve finale tussen Engeland en de Verenigde Staten begint dinsdag om 21.00 uur in Lyon. De Oranjevrouwen strijden een dag later met Zweden in dezelfde stad om de andere finaleplek. De eindstrijd is eveneens in Lyon.