Internazionale heeft zich maandag versterkt met verdediger Diego Godín. De 33-jarige Uruguayaan komt over van Atlético Madrid en geldt in Milaan als concurrent voor Oranje-international Stefan de Vrij.

Godín, die transfervrij is en tot de zomer van 2022 tekent bij Inter, kwam de afgelopen negen seizoenen uit voor Atlético, waar hij aanvoerder was. Hij kondigde in mei al geëmotioneerd zijn vertrek aan.

Met Atlético werd Godín in 2014 kampioen van Spanje. Ook won de 131-voudig international van Uruguay in 2012 en 2019 de Europa League met de topclub. Afgelopen seizoen eindigde Atlético achter FC Barcelona als tweede in La Liga.

Inter heeft een matig jaar achter de rug. De Milanezen werden onder leiding van coach Luciano Spalletti vierde in de competitie. Onder Antonio Conte, de opvolger van de ontslagen Spalletti, hoopt de club weer mee te doen om de prijzen.

De Vrij is basisspeler bij Inter. De 37-voudig international van het Nederlands elftal heeft nog een contract tot medio 2023 in stadion Giuseppe Meazza.