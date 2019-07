Curaçao is er in de nacht van zondag op maandag niet in geslaagd om de halve finales van de Gold Cup te bereiken. De ploeg van bondscoach Remko Bicentini ging in Philadelphia met 1-0 onderuit tegen de Verenigde Staten.

De Amerikanen, die titelverdediger zijn op het toernooi voor landen uit Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied, wonnen door een doelpunt van Schalke 04-middenvelder Weston McKennie in de 25e minuut.

Curaçao gaf de VS goed partij en kreeg ook kansen, maar onder anderen Darryl Lachman (PEC Zwolle) en Leandro Bacuna (ex-FC Groningen) hadden pech in de afronding.

De selectie van Curaçao bestaat grotendeels uit voetballers die in Nederland spelen of hebben gespeeld. Naast Lachman en Bacuna stonden onder anderen Eloy Room (PSV), Cuco Martina (Feyenoord), Elson Hooi (ADO Den Haag), Jafar Arias (FC Emmen) en Kenji Gorré (oud-ADO) in de basis tegen de VS.

Het was de eerste keer in de geschiedenis dat Curaçao in de kwartfinales van de Gold Cup stond. De ploeg van Bicentini eindigde dankzij een 1-1-gelijkspel tegen groepswinnaar Jamaica als tweede in poule E.

De VS staat in de halve eindstrijd tegenover Jamaica, want dat land won in de kwartfinales met 1-0 van Panama. Darren Mattocks benutte in de 75e minuut een strafschop.