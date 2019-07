Madagaskar heeft zondag voor een stunt gezorgd op de Afrika Cup. De eilandstaat versloeg Nigeria in de laatste groepswedstrijd met 2-0 en bereikte tevens de achtste finales.

Lalaina Nomenjanahary opende na een klein kwartier de score in Alexandrië. De aanvaller profiteerde van een fout in de verdediging van Nigeria, omspeelde keeper Ikechukwu Ezenwa en schoof de bal binnen.

Tien minuten na rust verdubbelde Carolus Andriamatsinoro de marge. De spits vond het doel uit een vrije trap, die van richting werd veranderd door de muur van Nigeria.

Door de overwinning eindigt Madagaskar met zeven punten als eerste in groep B. De debutant op de Afrika Cup won eerder van Burundi (1-0) en speelde gelijk tegen Guinee (2-2).

Nigeria was na twee zeges al zeker van een plek in de achtste finales. De 'Super Eagles' gaan met zes punten als tweede door.

Madagaskar viert het tweede doelpunt tegen Nigeria. (Foto: Pro Shots)

Guinee in wachtkamer na zege op Burundi

Guinee is nog in afwachting van een plaats bij de laatste zestien. Het West-Afrikaanse land was in Caïro met 2-0 te sterk voor Burundi dankzij twee treffers van Mohamed Yattara.

Door de overwinning eindigt Guinee met vier punten als derde. De bovenste twee ploegen van elke poule en de vier beste nummers drie gaan door naar de achtste finales.

Guinee is op dit moment de beste nummer drie, maar kan nog ingehaald worden door vier andere landen.

Egypte juicht na het doelpunt van Ahmed Elmohamady tegen Oeganda. (Foto: Pro Shots)

Oeganda ondanks nederlaag naar achtste finales

In groep A ging Oeganda met 0-2 onderuit tegen gastland Egypte. Desondanks plaatsten de 'Cranes' zich voor de achtste finales.

Mohamed Salah en Ahmed Elmohamady waren in Caïro trefzeker voor Egypte, dat na twee zeges al zeker was van een plek bij de laatste zestien. Oeganda eindigde met vier punten als tweede in de poule.

In dezelfde groep haalde DR Congo met 4-0 uit tegen Zimbabwe. Cédric Bakambu scoorde tweemaal voor Congo, dat als nummer drie net als in Guinee nog in de wachtkamer zit.