Florijana Ismaili, aanvaller van het Zwitserse vrouwenelftal, is zondag als vermist opgegeven. De voetbalster is niet meer gezien na een "zwemincident" op zaterdag, zo melden haar club Young Boys en de Zwitserse voetbalbond in een verklaring.

Volgens Italiaanse media ging de 24-jarige Ismaili zaterdagmiddag samen met een vriendin varen op het Comomeer, gelegen in het noorden van Italië. Ze zou vervolgens in het water zijn gesprongen en daarna is niks meer van haar vernomen.

"De zoektocht van de politie gaat door", schrijft Young Boys in een verklaring op de website. "We maken ons grote zorgen, maar hebben de hoop op een goede afloop nog niet opgegeven. We staan in nauw contact met haar familie en zullen jullie informeren als we meer weten."

Volgens een woordvoerder van de politie in Lombardije is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De lokale autoriteiten benadrukken wel dat het water in het Comomeer koud is.

Ismaili heeft 33 interlands achter haar naam staan voor Zwitserland. Ze maakte deel uit van de selectie voor het WK van 2015 in Canada, maar kwam toen niet in actie.

Florijana Ismaili tijdens een interland tegen Nederland in 2018. (Foto: VI Images)