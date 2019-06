Frank de Boer heeft zaterdagavond (lokale tijd) met Atlanta United een zwaarbevochten overwinning geboekt in de MLS. 'The Five Stripes' wonnen voor eigen publiek met 2-1 van het Canadese Montreal Impact.

Justin Meram kroonde zich met twee treffers tot matchwinner bij Atlanta. De middenvelder had de thuisploeg in de 35e minuut al op voorsprong gezet met een fraai afstandsschot, maar Montreal kwam vlak na rust via Zakaria Diallo op gelijke hoogte.

Atlanta zette daarna weer aan en kreeg zeven minuten voor tijd loon naar werken. Meram stond op de goede plek na een scrimmage uit een corner en tikte de bal hoog in het doel, waardoor de ploeg van De Boer puntenverlies bespaard bleef.

Door de nipte zege in het Mercedes-Benz Stadium nam titelverdediger Atlanta bovendien revanche voor de late nederlaag van woensdag tegen Toronto. De ploeg uit Canada trok in blessuretijd aan het langste eind (3-2).

Atlanta boekte tegen Montreal Impact de negende overwinning dit seizoen. De ploeg van De Boer bezet momenteel de vierde plek in de Eastern Conference met 29 punten, 3 minder dan koploper Philadelphia Union. Die formatie heeft wel twee duels meer gespeeld.

De 49-jarige De Boer is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Atlanta United. De voormalige coach van Ajax stond in het buitenland eerder voor de groep van Internazionale en Crystal Palace.

Frank de Boer boekte zijn negende zege van het seizoen met Atlanta. (Foto: Pro Shots)