Kameroen is bijna zeker van een plek in de achtste finales van de Afrika Cup. Het elftal van bondscoach Clarence Seedorf speelde zaterdag in de tweede groepswedstrijd met 0-0 gelijk tegen Ghana.

In de eerste helft waren beide ploegen een aantal keren dicht bij de openingstreffer in het Egyptische Ismaïlia. Nuhu Kasim en Christian Atsu verspeelden de beste kansen voor Ghana en Clinton N'Jie en Christian Bassogog waren bijna trefzeker namens Kameroen.

Ook na rust waren Kameroen en Ghana aan elkaar gewaagd. Vroeg in de tweede helft ging een inzet van André Ayew net naast en een kwartier voor tijd werd een schot van Bassogog van de lijn gehaald door een verdediger van de 'Black Stars'.

In de slotfase zorgde de net ingevallen Owusu Kwabena voor het grootste gevaar van de wedstrijd. Hij haalde van afstand uit en raakte de lat. Ajacied André Onana hield zijn doel namens de 'Ontembare Leeuwen' uiteindelijk schoon.

Clarence Seedorf ziet zijn ploeg in de slotfase ontsnappen aan een nederlaag. (Foto: Pro Shots)

Kameroen behoudt koppositie

Door het gelijkspel gaat Kameroen met vier punten uit twee duels aan kop in groep F. De ploeg van Seedorf en assistent-coach Patrick Kluivert opende het toernooi met een 2-0-zege op Guinee-Bissau en sluit de groepsfase dinsdag af tegen Benin.

De voorsprong op nummer twee Ghana is twee punten. Later op zaterdag komen Benin en Guinee-Bissau nog in actie in deze poule. Benin staat op één punt en Guinee-Bissau wacht nog op het eerste punt.

De bovenste twee ploegen van elke poule en de vier beste nummers drie gaan door naar de achtste finales.