Ajax is er zaterdag niet in geslaagd om ook de tweede oefenwedstrijd van het seizoen te winnen. De Amsterdammers speelden in Oldenzaal met 1-1 gelijk tegen het Deense Aalborg.

Coach Erik ten Hag had op het complex van amateurploeg Quick'20 basisplaatsen voor spelers als Joël Veltman, Lisandro Magallán, Kik Pierie en Klaas-Jan Huntelaar. Na rust deed hij een beroep op veel spelers die normaal gesproken in Jong Ajax of de A1 spelen.

Voormalig FC Groningen-speler Tom van Weert opende de score voor de Denen. Hij was trefzeker uit de rebound die werd toegestaan door doelman Bruno Varela.

Na rust kwam een volledig nieuw elftal van Ajax, met onder anderen Kjell Scherpen en Perr Schuurs, snel op 1-1. De Braziliaan Danilo schoot een-op-een met de doelman van dichtbij raak.

Ajax haalde dinsdag tijdens de eerste oefenwedstrijd tegen Quick'20 de dubbele cijfers. Mede door drie treffers van Vaclav Cerny werd het 2-11.

De Amsterdammers beginnen het seizoen officieel op 27 juli met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.