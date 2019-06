VVV-Venlo heeft zich zaterdag versterkt met Jerome Sinclair. De Eredivisionist huurt de aanvaller voor één seizoen van Premier League-club Watford.

Sinclair speelde nog nooit buiten Engeland. De 22-jarige Engelsman doorliep de jeugdopleiding van Liverpool en maakte in 2012 ook zijn debuut voor 'The Reds', maar kwam uiteindelijk slechts tot vijf officiële wedstrijden in de hoofdmacht.

Liverpool verhuurde Sinclair in 2015 aan Wigan Athletic en in de zomer van 2016 tekende hij een meerjarig contract bij Watford. Bij 'The Hornets' wist de voormalig jeugdinternational (nog) niet door te breken, waarop hij achtereenvolgens werd verhuurd aan Birmingham City, Sunderland en Oxford United.

"Jerome is een prima aanvulling voor onze selectie", zegt manager voetbal Stan Valckx op de site van VVV. "Hij is een allround aanvaller die voor ons een belangrijke speler kan worden."

Sinclair is voor VVV de vijfde versterking voor volgend seizoen. De Limburgers voegden eerder al Elia Soriano (Korona Kielce), Richard Neudecker (FC St. Pauli), Thorsten Kirschbaum (Bayer Leverkusen) en Steffen Schäfer (1. FC Magdeburg) toe aan de selectie.