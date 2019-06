Chili blijft kans houden om de Copa América voor de derde keer op rij te winnen. De titelverdediger plaatste zich voor de halve eindstrijd door na strafschoppen van Colombia te winnen.

William Tesillo werd de schlemiel in de penaltyreeks die nodig was nadat er in de reguliere speeltijd niet was gescoord. De verdediger was de enige die miste.

Nadat Tesillo de vijfde strafschop van Colombia naast had gewerkt, schoot Alexis Sánchez de beslissende penalty raak.

In de reguliere speeltijd was Chili het dichtst bij een doelpunt, maar tot twee keer toe stak de VAR een stokje voor een Chileense treffer. Zo was er buitenspel bij de treffer van Charles Aranguiz en werd er bij het doelpunt van Arturo Vidal hands gemaakt.

In de halve eindstrijd treft Chili nu de winnaar van de confrontatie tussen Uruguay en Peru. Dat duel wordt zaterdagavond in Porto Alegre gespeeld. In de andere halve finale staan Argentinië en Brazilië tegenover elkaar.