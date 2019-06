Marokko heeft zich vrijdag geplaatst voor de achtste finales van de Afrika Cup. De 'Leeuwen van de Atlas' wonnen ten koste van Ivoorkust ook hun tweede groepswedstrijd: 1-0.

Door de tweede zege op rij is Marokko hoe dan ook een van de vier beste nummers drie op het toernooi in Afrika. Eerder werd Namibië ook al met 1-0 verslagen.

Youssef En-Nesyri werd in Caïro de matchwinner. De spits schoot de bal laag in de hoek na een goede actie van oud PSV'er Nordin Amrabat.

De aanvaller had net als de in Nederland geboren Ajacied Hakim Ziyech, oud-Feyenoord Karim El Ahmadi en Mbark Boussoufa een basisplaats. Noussair Mazraoui, ploeggenoot van Ziyech bij Ajax, viel in. Hij raakte in blessuretijd de lat. Bij Ivoorkust stond Wilfried Kanon van ADO Den Haag aan de aftrap.

Marokko sluit de groepsfase op 1 juli af met een duel met Zuid-Afrika. Dat land won later op vrijdag met 1-0 van Namibië dankzij een treffer van Bongani Zungu.

Zuid-Afrika, waarbij Lars Veldwijk in de slotfase mocht invallen, staat net als Ivoorkust op drie punten. Namibië wacht nog op het eerste punt.

De Tunesische doelman Mouez ging hopeloos in de fout tegen Mali. (Foto: Pro Shots)

Mali op rand van achtste finales

Mali is dicht bij een plek in de achtste finales van de Afrika Cup. Het land speelde vrijdag in het Egyptische Suez met 1-1 gelijk tegen Tunesië. Het land gaat met vier punten uit twee duels aan de leiding in groep E.

Tunesië heeft twee punten en moet in de laatste groepswedstrijd dus normaal gesproken winnen om de laatste acht te bereiken. Angola en Mauritanië, de andere twee landen in de groep, spelen zaterdag tegen elkaar.

Mali, dat bij een zege al zeker zou zijn van een plek in de kwartfinales, kwam na een uur spelen op voorsprong. Diadie Samassekou schoot dankzij de blunderende doelman Mouez Hassen een hoekschop in één keer binnen.

Tien minuten later viel de verdiende gelijkmaker. Wahbi Khazri schoot via de muur een vrije trap binnen. De aanvaller van Saint-Etienne had eerder al het houtwerk geraakt met een vrije trap.