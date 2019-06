Mali is dicht bij een plek in de kwartfinales van de Afrika Cup. Het land speelde vrijdag in het Egyptische Suez met 1-1 gelijk tegen Tunesië.

De ploeg van bondscoach Mohamed Magassouba staat door de remise op vier punten uit twee duels en gaat daardoor aan de leiding in groep E.

Tunesië heeft twee punten en moet in de laatste groepswedstrijd dus normaal gesproken winnen om de laatste acht te bereiken. Angola en Mauritanië, de andere twee landen in de groep, spelen zaterdag tegen elkaar.

Mali, dat bij een zege al zeker zou zijn van een plek in de kwartfinales, kwam na een uur spelen op voorsprong. Diadie Samassekou schoot dankzij de blunderende doelman Mouez Hassen een hoekschop in één keer binnen.

Tien minuten later viel de verdiende gelijkmaker. Wahbi Khazri schoot via de muur een vrije trap binnen. De aanvaller van Saint-Etienne had eerder al het houtwerk geraakt met een vrije trap.

In groep D staat vrijdag onder meer het duel tussen Marokko en Ivoorkust op het programma. De winnaar plaatst zich al voor de kwartfinales.