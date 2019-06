Vitesse heeft vrijdag twee nieuwe spelers aangetrokken. De Arnhemse club huurt Jay-Roy Grot voor een jaar van Leeds United en neemt Tomás Hájek over van Viktoria Plzen.

"Het voelt geweldig dat ik als geboren Arnhemmer nu dan ook echt in het shirt van Vitesse ga spelen", zegt de 21-jarige Grot op de website van Vitesse. "Het is een jongensdroom voor mij, want mijn hart ligt in Arnhem."

"Vanaf het eerste moment is het gevoel goed bij Vitesse. Het is voor mij een stap omhoog en ik ga alles geven om bij te dragen aan de successen van de club."

Grot groeide op in Arnhem en speelde in zijn jeugd bij Vitesse 1892 en het eveneens Arnhemse ESA, waarna hij naar de jeugdopleiding van NEC verhuisde. Hij maakte in augustus 2015 zijn debuut voor de Nijmeegse club.

In de zomer van 2017 maakte Grot de overstap van NEC naar Leeds United. De Engelse club verhuurde de spits afgelopen seizoen al aan VVV-Venlo, waarvoor hij in 33 competitieduels zes keer scoorde.

Tomás Hájek samen met technisch directeur Mo Allach. (Foto: Pro Shots)

Hájek tekent driejarig contract

De 27-jarige Hájek tekende een contract voor drie jaar bij Vitesse. De centrale verdediger had bij Viktoria Plzen nog een verbintenis tot de zomer van 2020. Het is onbekend welk bedrag met de transfer is gemoeid.

Hájek kwam sinds 2017 uit voor Viktoria Plzen en werd het afgelopen half jaar verhuurd aan Mlada Boleslav.

Vitesse was op zoek naar een extra centrale verdediger. "We moesten anticiperen op het vertrek van Maikel van der Werff en de noodgedwongen gestopte Arnold Kruiswijk", vertelt technisch directeur Mo Allach.

Grot en Hájek zijn de tweede en derde aanwinst voor Vitesse voor komend seizoen. Eerder haalde de nummer tien van afgelopen seizoen in de Eredivisie al Armando Obispo, die wordt gehuurd van PSV.