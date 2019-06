Vitesse heeft zich vrijdag versterkt met Jay-Roy Grot. De 21-jarige aanvaller wordt door de Arnhemmers voor een jaar gehuurd van Leeds United.

"Het voelt geweldig dat ik als geboren Arnhemmer nu dan ook echt in het shirt van Vitesse ga spelen", zegt Grot op de website van Vitesse. "Het is een jongensdroom voor mij, want mijn hart ligt in Arnhem."

"Vanaf het eerste moment is het gevoel goed bij Vitesse. Het is voor mij een stap omhoog en ik ga alles geven om bij te dragen aan de successen van de club."

Grot groeide op in Arnhem en speelde in zijn jeugd bij Vitesse 1892 en het eveneens Arnhemse ESA, waarna hij naar de jeugdopleiding van NEC verhuisde. Voor de Nijmeegse club maakte hij in augustus 2015 zijn debuut.

Jay-Roy Grot samen met technisch directeur Mo Allach. (Foto: Pro Shots)

Grot speelde afgelopen seizoen voor VVV

In de zomer van 2017 maakte Grot de overstap van NEC naar Leeds United. De Engelse club verhuurde de spits afgelopen seizoen al aan VVV-Venlo, waarvoor hij in 33 competitieduels zes keer scoorde.

Grot is de tweede aanwinst voor Vitesse voor komend seizoen. Eerder haalde de nummer tien van afgelopen seizoen in de Eredivisie al Armando Obispo, die wordt gehuurd van PSV.

Technisch directeur Mo Allach is blij met de komst van Grot. "Met Jay-Roy halen we een veelzijdige aanvaller binnen, waarmee wij onze aanvallende mogelijkheden vergroten."