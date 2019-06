Ajax-trainer Erik ten Hag heeft goede hoop dat zijn selectie grotendeels intact blijft, ook al staan er diverse vaste krachten in de belangstelling van buitenlandse topclubs.

"Ik denk dat we een heel grote kern van de selectie gaan behouden", zei Ten Hag vrijdag op een persconferentie in De Lutte, waar Ajax op trainingskamp is. "Voor iedere trainer is dit een lastige periode, maar we proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden. Het is nu afwachten."

"De intentie is duidelijk. We gaan vechten voor elke speler in de selectie en als er iemand vertrekt, halen we een adequate vervanger. We zullen altijd alert zijn op de transfermarkt en hebben onze lijstjes klaarliggen."

Ten opzichte van het basiselftal van afgelopen seizoen is Ten Hag in ieder geval de naar FC Barcelona vertrokken Frenkie de Jong kwijt. Daarnaast staan aanvoerder Matthijs de Ligt en middenvelders Donny van de Beek en Hakim Ziyech in de belangstelling van clubs in het buitenland, terwijl ook David Neres zou kunnen vertrekken.

Erik Ten Hag hoopt dat de selectie van Ajax grotendeels intact blijft. (Foto: Pro Shots)

'We willen pro-actief zijn op transfermarkt'

Ajax anticipeerde daar al op door deze week Quincy Promes voor ruim 15 miljoen euro over te nemen van Sevilla. Die transfer is volgens Ten Hag tekenend voor de houding van Ajax op de transfermarkt deze zomer.

"We willen pro-actief zijn. Het is niet zo dat er per se iemand weg moet voordat we een andere speler kunnen halen. Het kan zelfs zo zijn dat bepaalde spelers alsnog blijven. In dat geval hebben we een mooie selectie waarin de concurrentiestrijd groot is."

Ajax begon het seizoen dinsdag met een oefenwedstrijd tegen Quick'20 uit Oldenzaal (2-11-zege) en sluit het trainingskamp in De Lutte zaterdag af met een duel met het Deense Aalborg BK (aftrap: 12.00 uur).

Ajax legde deze week Quincy Promes vast. (Foto: Ajax)

'Voetballandschap is crazy'

Ten Hag kan in Overijssel bij lange na niet over zijn complete selectie beschikken. Alle internationals genieten nog van een vakantie of zijn momenteel actief op een toernooi, waardoor er nog niet met de vaste kern getraind kan worden.

"Het is complex dat je spelers gefaseerd binnenkrijgt", onderstreepte Ten Hag. "Zeker omdat je al heel snel wedstrijden moet gaan spelen die bepalend zijn voor het seizoen. Het voetballandschap is wat dat betreft natuurlijk ook crazy."

"Wanneer krijgen voetballers rust? Topsporters leven op de grens, maar je kunt niet alleen maar doorgaan. Het lampje gaat uiteindelijk ook een keer uit. Ondertussen moet de halvefinalist van het afgelopen Champions League-seizoen ook gewoon weer voorrondes spelen. Daar moeten we mee om zien te gaan."

Landskampioen Ajax begint het nieuwe seizoen op zaterdag 27 juli met een wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. Het Eredivisie-seizoen begint voor de Amsterdammers op zaterdag 3 augustus met een uitwedstrijd tegen Vitesse.