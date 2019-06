AC Milan zal komend seizoen geen Europees voetbal spelen. De Italiaanse club wordt gestraft wegens het overtreden van de regels van UEFA's Financial Fair Play (FFP).

Het internationale sporttribunaal CAS in Lausanne maakte het nieuws vrijdag bekend. AC Milan is in de fout gegaan in de periode van 2015 tot 2018.

Volgens de FFP-regels mag een club in een periode van drie jaar niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Milan maakte over het seizoen 2017/2018 een verlies van 140 miljoen euro bekend.

De UEFA legde Milan vorig jaar zomer een schorsing van twee jaar op, maar de Italiaanse topclub ging met succes in beroep en kon daardoor afgelopen seizoen uitkomen in de Europa League. De ploeg van de inmiddels opgestapte trainer Gennaro Gattuso strandde in de groepsfase.

De Europese voetbalbond onderhandelde het afgelopen jaar met de club uit Milaan over een alternatieve straf. Daar is nu de deal voor een Europese schorsing voor één seizoen uitgekomen. De nieuwe eigenaars van Milan, het Amerikaanse Hedgefonds Elliott Management, hopen volgens Italiaanse media dat dit de club kan helpen om weer financieel gezond te worden.

AC Milan had zich door een vijfde plek in de Serie A geplaatst voor de Europa League. Nummer zes AS Roma schuift nu door naar een plek in de groepsfase van de Europa League, terwijl nummer zeven Torino mag meedoen aan de voorrondes van het tweede Europese bekertoernooi.