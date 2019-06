PSV heeft vrijdag de komst van aanvaller Bruma bevestigd. De Portugees, voluit Armindo Tué Na Bangna, komt over van RB Leipzig en tekent een contract tot medio 2024 bij de Eindhovenaren.

"Een speler met de kwaliteiten van Bruma past uitstekend in de manier van spelen die we hanteren", zegt trainer Mark van Bommel op de site van PSV. "We hebben er met hem een extra optie bij en dat is - ook gezien de interesse in onze spelers - een goede zaak."

De transfer van Bruma hing al enkele dagen in de lucht. De 24-jarige aanvaller onderging al de medische keuring en stond vrijdagochtend in trainingstenue op De Herdgang, waar hij op de foto ging met supporters

"PSV wilde me al langer hebben en die interesse heeft me altijd gestreeld, omdat Rómario en Ronaldo hier hebben gespeeld", stelt Bruma. "Van hen heb ik heel veel beelden bekeken. Het voelt goed om nu hier te zijn. Ik hoop hier de volgende stap in mijn ontwikkeling te zetten en via deze weg weer bij de nationale ploeg in beeld te komen."

PSV maakt niet bekend welk bedrag gemoeid is met de komst van Bruma, maar de transfersom zou rond de 12 miljoen euro (exclusief bonussen) liggen. Zijn contract bij Leipzig liep nog door tot medio 2022.

Daarmee is Bruma een van de duurste aankopen ooit voor PSV. De Eindhovenaren betaalden begin deze eeuw meer voor Mateja Kezman, die voor een bedrag van 14 miljoen euro overkwam van Partizan Belgrado.

Bruma kan het al goed vinden met technisch manager John de Jong. (Bron: VI Images)

PSV speelt in op naderend vertrek Bergwijn of Lozano

Met de komst van Bruma speelt PSV in op een naderend vertrek van één of meerdere van zijn vleugelspelers. Hirving Lozano en de door Ajax begeerde Steven Bergwijn worden al enige tijd in verband gebracht met een transfer. Bovendien lijkt spits Luuk de Jong op weg naar Sevilla.

Bruma begon zijn loopbaan bij Sporting CP, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Hij brak daar echter nooit door en vertrok in 2013 naar Galatasaray. Na een huurperiode van een seizoen bij Real Sociedad verliet Bruma de Turkse topclub in de zomer van 2017 voor RB Leipzig.

In zijn eerste seizoen bij de Bundesliga-club kwam Bruma tot veertig officiële wedstrijden, waarin hij zeven keer scoorde. Mede door blessureleed speelde hij afgelopen seizoen slechts 27 wedstrijden en was hij goed voor drie treffers.

PSV legde eerder deze zomer de transfervrije middenvelder Ibrahim Afellay en keeper Robbin Ruiter vast.

Groningen versterkt zich met middenvelder Schreck

FC Groningen versterkte zich vrijdag met middenvelder Sam Schreck. De Duitser komt over van Bayer Leverkusen en tekent een vierjarig contract bij de 'Trots van het Noorden'

Schreck doorliep de jeugdopleiding van Bayer Leverkusen en stroomde in de zomer van 2018 door naar de A-selectie. De jeugdinternational speelde afgelopen seizoen alleen twee wedstrijden in de Europa League tegen Ludogorets (1-1) en AEK Larnaca (1-5-winst).

"Sam is een veelzijdige middenvelder met een groot loopvermogen", vertelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de site van Groningen. "Hij staat in Duitsland bekend als een groot talent. Wij zien in hem een speler met nog veel potentie en we zijn dan ook blij dat we hem voor de komende vier jaar hebben kunnen binden."