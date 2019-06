Hakim Ziyech kan Ajax deze zomer verruilen voor Sevilla. De Spaanse subtopper heeft naar verluidt concrete interesse in de middenvelder, die zelf ook openstaat voor een buitenlands avontuur.

Volgens De Telegraaf wil Sevilla voldoen aan de vraagprijs van 30 miljoen euro. Ziyech staat nog tot medio 2021 onder contract bij Ajax, maar de Amsterdammers hebben eerder al toegezegd mee te werken aan een transfer als de Marokkaanse international de stap naar een buitenlandse club kan maken.

Het is nog niet duidelijk of Ziyech zelf wel oren heeft naar een overstap naar Sevilla. De aanvallende middenvelder, die afgelopen seizoen als rechtsbuiten stond geposteerd, is op dit moment met Marokko op de Afrika Cup en wil pas daarna een besluit nemen over zijn toekomst.

De 26-jarige Ziyech stond vorige zomer ook al open voor een vertrek bij Ajax. Hij genoot toen na een moeizaam seizoen de interesse van AS Roma en leek naar de Serie A te verkassen, maar die transfer ging uiteindelijk niet door. Ajax beloonde hem daarom begin september met een verbeterd contract.

Overigens is Ziyech niet de enige Eredivisie-speler die in de belangstelling staat van Sevilla. De club uit La Liga, die volgend seizoen in de Europa League uitkomt, lijkt dicht bij de komst van PSV-spits Luuk de Jong. Ajax deed onlangs al zaken met Sevilla door Quincy Promes voor 15,7 miljoen euro (exclusief bonussen) over te nemen.

Hakim Ziyech was afgelopen seizoen van grote waarde voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

Ziyech staat voor vierde seizoen bij Ajax

Ziyech speelt sinds de zomer van 2016 voor Ajax, dat hem toen voor 11 miljoen euro overnam van FC Twente. De 23-voudig international, die zijn loopbaan in 2012 begon bij sc Heerenveen, kwam in drie seizoenen tot 130 officiële wedstrijden en wist daarin veertig keer te scoren en 61 assists te geven.

Afgelopen seizoen speelde Ziyech zijn beste wedstrijden in het shirt van Ajax. Met 21 treffers en 24 assists had hij een belangrijke bijdrage aan het succes van de Amsterdammers. Ajax veroverde de landstitel, de TOTO KNVB-beker en reikte tot de halve finales van de Champions League.

Ziyech is niet de enige speler van Ajax die door de sterke prestaties van afgelopen seizoen een transfer kan maken. Aanvoerder Matthijs de Ligt staat in de concrete belangstelling van Juventus en Paris Saint-Germain en middenvelder Donny van de Beek zou interesse genieten van Real Madrid.

Ajax is op dit moment zonder internationals op trainingskamp in De Lutte. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt daar zondag om 12.00 uur nog een oefenwedstrijd tegen het Deense Aalborg BK. Ajax begint het seizoen op zaterdag 27 juli met een wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal.