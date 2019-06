Brazilië heeft donderdagavond (lokale tijd) met veel moeite de halve finales van de Copa América bereikt. Het gastland was in Porto Alegre pas na strafschoppen te sterk voor Paraguay.

Paraguay stond vanaf de 58e minuut met tien man na een rode kaart voor Fabián Balbuena, maar Brazilië wist daar geen gebruik van te maken. In de reguliere speeltijd en verlenging werd niet gescoord in de Arena do Gremio, waardoor een strafschoppenreeks beslissing moest brengen.

Liverpool-aanvaller Roberto Firmino schoot zijn penalty naast, maar door missers van Gustavo Gómez (redding van doelman Alisson) en Derlis González (naast) ontsnapte Brazilië aan een pijnlijke uitschakeling in eigen land.

Ajacied David Neres speelde geen rol in de strafschoppenserie. De aanvaller werd net als in de laatste groepswedstrijd tegen Peru (5-0-zege) het hele duel op de bank gehouden door bondscoach Tite.

Voor een plek in de finale neemt Brazilië het op tegen de winnaar van het duel tussen Venezuela en het Argentinië van Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico. Die wedstrijd staat vrijdagavond op het programma (aftrap 21.00 uur). De andere kwartfinaleduels zijn Colombia-Chili en Uruguay-Peru.

De vorige editie van de Copa América in 2016 werd gewonnen door Chili. Brazilië, dat toen al in de groepsfase strandde, won het toernooi voor het laatst in 2007.

De vreugde is groot bij Brazilië na het overleven van de penaltyserie. (Foto: Pro Shots)