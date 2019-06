Luuk de Jong zet zijn loopbaan zeer waarschijnlijk voort bij Sevilla. Volgens De Telegraaf staat de aanvaller van PSV in de nadrukkelijke belangstelling van de Spaanse club.

De 28-jarige De Jong staat in Eindhoven nog tot medio 2021 onder contract, maar Sevilla zou hem voor een bedrag van tussen de 8 en 9 miljoen euro willen overnemen.

PSV zou een bedrag van 10 tot 15 miljoen euro vragen voor De Jong. Naar verwachting is de transfer van de spits naar Sevilla op korte termijn rond.

PSV maakte eerder een afspraak met De Jong over een transfer in de toekomst. Die houdt in dat de club hem medewerking zal verlenen als de kans op een mooi buitenlands avontuur zich voordoet. Die buitenlandse club moet dan wel een marktconform bedrag betalen.

Sevilla past in dat plaatje, aangezien de club in 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016 de Europa League won. Afgelopen seizoen eindigde de ploeg als zesde in La Liga.

De Jong kan aan derde buitenlandse avontuur beginnen

Mocht De Jong de overstap naar Sevilla maken, dan begint hij aan zijn derde buitenlandse avontuur. Eerder kwam hij uit voor Borussia Mönchengladbach en Newcastle United.

De Eredivisie-topscorer van afgelopen seizoen komt sinds medio 2014 uit voor PSV. In vijf seizoenen speelde hij in totaal tweehonderd officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren en scoorde hij 111 keer.

Afgelopen seizoen was De Jong goed voor 28 doelpunten in de Eredivisie. Daarmee deelde de negentienvoudig Oranje-international de topscorerstitel met Ajacied Dusan Tadic.