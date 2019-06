Algerije heeft zich donderdag als derde ploeg geplaatst voor de achtste finales van de Afrika Cup. Madagaskar boekte tegen Burundi zijn eerste overwinning ooit.

Algerije was in Caïro met 1-0 te sterk voor Senegal. Youcef Belaïli maakte vroeg in de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd.

Door de overwinning komt Algerije na twee groepswedstrijden op zes punten. De 'Woestijnvossen' hebben in groep C drie punten voorsprong op nummer twee Senegal.

In dezelfde poule boekte Kenia een 3-2-zege op Tanzania. Michael Olunga maakte tien minuten voor tijd de winnende treffer en bezorgde zijn land zo de tweede zege ooit op de Afrika Cup. Kenia bezet met drie punten de derde plek en Tanzania is zonder punten hekkensluiter.

De bovenste twee ploegen van elke poule en de vier beste nummers drie gaan door naar de achtste finales.

Madagaskar viert de enige treffer tegen Burundi. (Foto: Pro Shots)

Madagaskar boekt eerste zege ooit

In groep B versloeg Madagaskar Burundi met 1-0. Marco Ilaimaharitra kroonde zich in Alexandrië tot matchwinner door een kwartier voor tijd een vrije trap fraai binnen te schieten.

Madagaskar maakt zijn debuut op de Afrika Cup en is dicht bij een plek in de achtste finales. De eilandstaat bezet met vier punten de tweede plaats achter Nigeria, dat al zeker is van een plek bij de laatste zestien.

Madagaskar kan nog ingehaald worden door nummer drie Guinee, dat op één punt staat. Burundi is na twee duels uitgeschakeld.