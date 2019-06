Sepp van den Berg maakt definitief de overstap van PEC Zwolle naar Liverpool. De zeventienjarige verdediger tekent een meerjarig contract bij de winnaar van de Champions League.

Beide clubs maken niets bekend over een transfersom, maar die zou naar verluidt op 1,9 miljoen euro liggen. Dat bedrag kan via bonussen nog fors oplopen.

Van den Berg lag nog één jaar vast in Zwolle, maar wilde zijn contract niet verlengen nadat hij vorig seizoen onder trainer Jaap Stam zijn basisplaats verloor. De verdediger maakte in het seizoen 2017/2018 als net zestienjarige zijn debuut voor de 'Blauwvingers' en kwam in totaal tot 22 duels in de Eredivisie.

De jeugdinternational genoot ook interesse van onder meer PSV, maar kiest voor een overgang naar de Engelse grootmacht.

Van den Berg maakte al op zestienjarige leeftijd zijn basisdebuut tegen Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

'Dit is de grootste club ter wereld'

Van den Berg, die in de voorbereiding aansluit bij het eerste elftal, is trots op zijn overstap. "Dit is voor mij de grootste club ter wereld en een droom die uitkomt."

Van den Berg kijkt ernaar uit om samen te werken met trainer Jürgen Klopp. "Hij is een geweldige kerel en een van de belangrijkste redenen dat de club zo succesvol is."

De verdediger wordt in Liverpool teamgenoot van internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Zijn leeftijdsgenoot Ki-Jana Hoever, die afgelopen seizoen debuteerde voor de 'Reds', staat er eveneens onder contract.

Van den Berg is de tiende Nederlander bij Liverpool, na Erik Meijer, Sander Westerveld, Jan Kromkamp, Dirk Kuijt, Boudewijn Zenden, Ryan Babel, Wijnaldum, Van Dijk en Hoever.