Doelman Neto heeft zijn overgang van Valencia naar FC Barcelona afgerond. Zijn transfer komt twee dagen na de overstap van Jasper Cillessen van Barcelona naar Valencia.

Met de overgang van de 29-jarige Braziliaan is net als bij Cillessen 35 miljoen euro gemoeid, al is 9 miljoen daarvan opgebouwd uit bonussen.

Neto, die eerder uitkwam voor onder meer Juventus en Fiorentina, tekent in Barcelona een vierjarig contract. Hij gaat in Camp Nou fungeren als tweede keus achter de Duitser Marc-André ter Stegen.

De Braziliaan heeft ervaring als tweede doelman, want in zijn periode bij Juventus was hij de stand-in van Gianluigi Buffon. Cillessen wilde juist weg bij 'Barça' om weer aan spelen toe te komen.

Neto, die één keer voor de Braziliaanse nationale ploeg speelde, kwam afgelopen seizoen tot 34 duels in La Liga. In zijn contract bij Barcelona is een gelimiteerde afkoopsom van 200 miljoen euro opgenomen.

Jasper Cillessen bewandelde eerder deze week de omgekeerde weg. (Foto: Pro Shots)

Cillessen tekende ook voor vier jaar

Cillessen rondde woensdag zijn overstap naar Valencia af, nadat de club zijn komst op dinsdag al aankondigde. De doelman van het Nederlands elftal heeft voor vier jaar getekend.

De oud-doelman van Ajax en NEC was sinds zijn komst medio 2016 steevast reserve achter Ter Stegen. Alleen in Spaanse bekerwedstrijden was hij verzekerd van een basisplaats.

De 48-voudig Oranje-international kwam in totaal tot 32 officiële wedstrijden voor Barcelona, waaronder de finales van de Copa del Rey in 2017 (3-1-zege op Deportivo Alaves), 2018 (5-0-zege op Sevilla) en 2019 (1-2-nederlaag tegen Valencia).