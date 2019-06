Sheraldo Becker neemt na drie jaar afscheid van ADO Den Haag. De 24-jarige aanvaller vertrekt transfervrij naar Union Berlin, dat komend seizoen zal debuteren in de Bundesliga.

Becker heeft een contract voor vier jaar getekend in de hoofdstad van Duitsland, meldt Union Berlin donderdag op zijn eigen site.

"Dit is een grote stap voor mij", toont de geboren Amsterdammer zich verheugd met zijn transfer. "Ik kijk er heel erg naar uit om te gaan spelen voor Union, vooral ook omdat het mijn eerste club in het buitenland is."

Becker doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar hij speelde nooit een officiële wedstrijd in het eerste elftal van de Amsterdammers. In 2014 verhuurde Ajax de buitenspeler aan PEC Zwolle, waar hij in 32 Eredivisie-duels tot vijf goals kwam.

Sheraldo Becker maakte twaalf Eredivisie-goals in drie seizoenen bij ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

Union promoveerde voor het eerst naar Bundesliga

In de zomer van 2016 stapte Becker voor zo'n 200.000 euro over naar ADO Den Haag, waar hij uitgroeide tot een belangrijke speler. Vooral vorig seizoen was de snelle aanvaller goed op dreef met zeven goals en tien assists in 33 competitieduels.

"Met Sheraldo Becker leggen we een speler vast die ondanks zijn jonge leeftijd al veel ervaring heeft op het hoogste niveau", stelt technisch directeur Oliver Ruhnert van Union Berlin. "Hij heeft een heel goed seizoen in de Eredivisie achter de rug en ik heb er vertrouwen in dat hij zijn kwaliteiten ook zal laten zien in de Bundesliga."

Union Berlin promoveerde eind mei voor het eerst in zijn ruim 110-jarige bestaan naar de Bundesliga. De club uit Berlijn was in een play-off over twee duels te sterk voor VfB Stuttgart.

ADO Den Haag moest eerder deze transferzomer al afscheid nemen van Melvyn Lorenzen, Trevor David en huurlingen Giovanni Troupée en Ricardo Kishna.