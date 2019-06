Real Madrid heeft zich bij Ajax gemeld voor Donny van de Beek. Volgens De Telegraaf is de Spaanse grootmacht bereid om aan de vraagprijs van ruim 50 miljoen euro te voldoen voor de middenvelder.

De 22-jarige middenvelder kende afgelopen seizoen zijn internationale doorbraak met Ajax. Van de Beek was een van de basisspelers in de succesvolle Champions League-campagne.

Hij zou na Frenkie de Jong (FC Barcelona) en Matthijs de Ligt, die met Juventus, FC Barcelona en Paris Saint-Germain in verband wordt gebracht, weleens de derde basisspeler kunnen zijn die vertrekt bij de ploeg van coach Erik ten Hag.

De international van Oranje was afgelopen seizoen in de Eredivisie goed voor negen doelpunten, terwijl hij in het miljoenenbal vier keer tot scoren kwam. Van de Beek was onder meer trefzeker in de halve finale tegen Tottenham Hotspur.

'Vraagprijs tussen 50 en 60 miljoen euro'

Volgens De Telegraaf hangt de transfer vooral af van het al dan niet slagen van Real Madrid om Paul Pogba bij Manchester United weg te kapen. Van de Beek zou achter de Fransman tweede keus zijn, maar wel een stuk goedkoper zijn. De vraagprijs van Ajax bevindt zich volgens het medium tussen de 50 en 60 miljoen euro.

De 'Koninklijke' gaf deze zomer al meer dan 300 miljoen euro uit aan spelers als Eden Hazard (Chelsea), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) en Eder Militão (FC Porto). De club is na een dramatisch verlopen seizoen flink aan het verjongen.

Ajax is zelf ook druk bezig op de transfermarkt. De Amsterdammers wisten eerder deze week Oranje-international Quincy Promes nog over te nemen van Sevilla. Eerder legde de club al onder anderen Kik Pierie (sc Heerenveen), Razvan Marin (Standard Luik) en Lisandro Martínez (Defensa y Justicia) vast.