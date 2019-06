Bondscoach Clarence Seedorf van Kameroen begrijpt er niets van dat hij geen vervanger mag oproepen voor Joel Tagueu. De 25-jarige aanvaller ging dinsdag naar huis vanwege een hartafwijking.

"We kijken nog of we beroep kunnen aantekenen, want hier zijn we niet blij mee", laat Seedorf woensdag weten. "We hebben alles volgens de regels gedaan."

"Ons verzoek om een vervanger voor Tagueu op te roepen hebben we 24 uur voor het begin van onze wedstrijd ingediend, zoals voorgeschreven is. Dat stemt ons hoopvol op een herziening van de beslissing. Dat zou alleen maar fair van het CAF zijn."

De teamarts van Kameroen controleerde alle spelers van de nationale ploeg en kwam daarbij tot de conclusie dat de kwaal van Tagueu mogelijk levensbedreigend is. Nog vóór de eerste wedstrijd van de 'Ontembare Leeuwen' keerde de spits, die afgelopen seizoen door Cruzeiro werd verhuurd aan het Portugese CS Marítimo, huiswaarts.

De Kameroense voetbalbond Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) deed bij de Afrikaanse voetbalbond Confédération Africaine de Football (CAF) een verzoek om een vervanger voor Tagueu op te roepen, maar daar is dus geen gehoor aan gegeven.

Kameroen viert een van de treffers tegen Guinee-Bissau in de eerste groepswedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Kameroen begon Afrika Cup met zege

Later op dinsdag begon Kameroen de Afrika Cup met een 2-0-overwinning op Guinee-Bissau. André Onana stond de hele wedstrijd onder de lat bij de ploeg van Seedorf. Zaterdag is Ghana de volgende tegenstander in de groepsfase.

Kameroen verdedigt de titel op de Afrika Cup. Onder leiding van de Belg Georges Leekens, de voorganger van Seedorf, werd twee jaar geleden de titel gepakt dankzij een 2-1-zege in de finale op Egypte.