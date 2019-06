De technische staf en spelers van Curaçao kunnen hun geluk niet op met het bereiken van de kwartfinales van de Gold Cup. De Curaçaoënaars plaatsten zich woensdag voor het eerst in de historie voor de knock-outfase dankzij een laat 1-1-gelijkspel tegen Jamaica.

"Dit is iets waarvan je van tevoren droomt. Dit is een historisch moment voor ons. We zijn heel erg blij voor onszelf, voor Curaçao en iedereen die ons liefheeft", zei bondscoach Remko Bicentini na de laatste groepswedstrijd tegen FOX Sports.

De belangrijke 1-1 werd in de blessuretijd van de tweede helft gemaakt door Juriën Gaari. De verdediger van RKC Waalwijk schoot op aangeven van Leandro Bacuna (oud-FC Groningen) kiezelhard raak in de bovenhoek.

"Dat ik zo'n doelpunt mag maken voor mijn land, nog mijn eerste doelpunt ook, is een onbeschrijflijk gevoel", jubelde Gaari, die onlangs ook al een belangrijk aandeel had in de promotie van RKC naar de Eredivisie.

"Het is zeker een geweldig jaar. Ik zit soms zelf ook weleens te denken: wat gebeurt er allemaal? Dit is echt een jongensdroom voor mij. Ik ga hier zeker optimaal van genieten."

De spelers van Curaçao zijn in extase na de 1-1 van Juriën Gaari. (Foto: ANP)

'Dit mag zeker nog niet het einde zijn'

Curaçao had wel het geluk dat El Salvador met maar liefst 4-0 verloor van Honduras. Die twee landen speelden pas later op de dag tegen elkaar en het al uitgeschakelde Honduras moest met minimaal twee doelpunten verschil winnen om Curaçao door te laten gaan.

"Ik vind dat de laatste groepswedstrijden tegelijkertijd gespeeld moeten worden, maar dit maakte het wel heel spannend. Ik had er eerlijk gezegd wel vertrouwen in, want een land als Honduras - toch een WK-ganger - verliest niet drie keer op rij. Ze hebben gelukkig volle bak gegeven en hun plicht gedaan", aldus Bicentini.

Curaçao neemt het zondag in de kwartfinales op tegen de nummer twee van groep D (Verenigde Staten of Panama) en Bicentini hoopt dat zijn ploeg mag aantreden tegen de op papier sterkere Amerikanen.

"Dan kunnen we alleen maar boven onszelf uitstijgen en laten zien waar toe we in staat zijn. We kunnen beter dan we tot nu toe hebben laten zien. Dit mag zeker nog niet het einde zijn. Het toernooi is dan ook nog niet al geslaagd. Dat zeg ik stellig", besloot Bicentini.