David Silva vertrekt na komend seizoen bij Manchester City. De Spaanse aanvallende middenvelder heeft er dan tien jaar opzitten bij de Engelse topclub.

De 33-jarige Silva speelde tot nu toe 284 competitieduels voor Manchester City, dat hem in de zomer van 2010 voor circa dertig miljoen euro overnam van Valencia. Zijn teller staat voorlopig op 54 goals.

Het contract van Silva loopt na volgend seizoen af en dat ziet hij als een goed moment om te vertrekken. "Dit wordt mijn laatste seizoen. Tien jaar is genoeg voor mij, het is een mooi rond getal", zei hij dinsdagavond op een persconferentie.

Silva is een van de succesvolste spelers in de clubhistorie van City. De 125-voudig Spaans international (35 goals) werd vier keer kampioen van Engeland, won tweemaal de FA Cup en sleepte vier keer de League Cup in de wacht.

David Silva won met Manchester City onder meer vier keer de landstitel. (Foto: Pro Shots)

‘CL winnen zou het perfecte afscheid zijn’

Begin dit jaar zette Silva zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2020. De creatieve middenvelder, die in Spanje voor Eibar, Celta de Vigo en Valencia speelde, wist toen al dat het zijn laatste contractverlenging zou zijn.

"De club had het toen al over een termijn van twee jaar, maar ik wilde het bij één jaar houden. Na tien seizoenen is het voor mij het perfecte moment om te gaan."

Hoewel Manchester City in eigen land de prijzen aaneenrijgt, vallen de Europese prestaties doorgaans tegen. Silva heeft in zijn laatste seizoen in het Etihad Stadium dan ook nog een duidelijk doel voor ogen.

“We hebben onze ambitie om de Champions League te winnen nog altijd niet gerealiseerd", zegt de speler die na het WK van vorig jaar stopte als Spaans international. "Het zou de perfecte manier zijn om afscheid te nemen."

Silva weet nog niet waar hij na volgend jaar aan de slag gaat, maar de Premier League keert hij in ieder geval de rug toe. "Ik zie mezelf niet voor een club spelen die het tegen Manchester City opneemt. We gaan het wel zien, ik weet het echt nog niet."