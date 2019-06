Gianluigi Buffon keert komend seizoen terug bij zijn oude club Juventus. De 41-jarige Italiaan wordt in Turijn tweede doelman achter Wojciech Szczesny.

De onderhandelingen tussen de speler en de club zijn in de afrondende fase, meldt Sky Italia.

Voor Buffon zou in Turijn een contract voor één seizoen klaarliggen. De bedoeling is dat hij daarna in een andere functie aan de slag gaat bij de club die hij in 2018 verliet voor Paris Saint-Germain. Buffon treedt mogelijk in 2020 al toe tot het management of de trainersstaf.

De recordinternational van Italië (176 interlands) besloot eerder deze maand zijn contract bij Paris Saint-Germain niet te verlengen. Hij kan daarom transfervrij verhuizen naar een andere club.

Gianluigi Buffon nam in 2018 afscheid van Juventus. (Foto: ANP)

Buffon speelde al zeventien jaar voor Juventus

Buffon stond tussen 2001 en 2018 onder de lat bij Juventus en groeide in Turijn uit tot een clubicoon. Hij kwam in totaal tot 656 officiële wedstrijden voor de 'Oude Dame' en bereikte drie keer de Champions League-finale, maar ging daarin telkens onderuit.

Met Paris Saint-Germain, waar hij in competitieverband zeventien keer onder de lat stond, werd 'Gigi' afgelopen seizoen kampioen van Frankrijk. Het Champions League-avontuur liep uit op een teleurstelling. In de achtste finales werd verrassend verloren van Manchester United.

Achteraf gezien leek Buffon vorige week mogelijk al te hinten op een terugkeer. "Het enige doel van reizen is dat je niet op dezelfde manier terug komt als dat je bent vertrokken, maar op een andere wijze", schreef hij bij een foto op Twitter, mogelijk refererend aan de reserverol achter de Poolse doelman Szczesny.