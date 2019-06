Curaçao heeft zich voor het eerst in de historie geplaatst voor de kwartfinales van de Gold Cup. Dankzij een doelpunt diep in blessuretijd van RKC-verdediger Juriën Gaari eindigde het duel met Jamaica in Los Angeles in 1-1.

Curaçao had bovendien het geluk dat El Salvador, dat aan een punt genoeg had om de laatste acht te bereiken, later op dinsdag (Amerikaanse tijd) met 4-0 hard onderuit ging tegen het al uitgeschakelde Honduras.

Dankzij het gelijkspel eindigt Curaçao als tweede in groep C en mag het samen met poulewinnaar Jamaica naar de kwartfinales. Mexico, Canada, Haïti, Costa Rica, de Verenigde Staten en Panama plaatsten zich eerder al voor de knock-outfase van het landentoernooi.

De selectie van Curaçao bestaat grotendeels uit voetballers die in Nederland spelen of hebben gespeeld. Onder anderen Eloy Room (PSV), Cuco Martina (Feyenoord), Darryl Lachman (PEC Zwolle), Elson Hooi (ADO Den Haag) en Leandro Bacuna (oud-FC Groningen) stonden tegen Jamaica in de basis.

Juriën Gaari is door het dolle heen nadat hij Curaçao naast Jamaica heeft geschoten. (Foto: ANP)

Hoofdrol Gaari met schot in kruising

De hoofdrol in het afsluitende groepsduel in het Banc of California Stadium in Los Angeles was weggelegd voor Gaari. De rechtsback, die onlangs met RKC Waalwijk promoveerde naar de Eredivisie, schoot in de 93e minuut schitterend in de kruising.

In de kwartfinales neemt de ploeg van bondscoach Remko Bicentini het zondag op tegen Panama of het gastland Verenigde Staten. Dat wordt duidelijk nadat woensdagavond de laatste speeldag in groep D is afgewerkt.

Op de vorige editie van de Gold Cup, het toernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied, eindigde Curaçao twee jaar geleden puntloos onderaan in de poule. Als onderdeel van de Nederlandse Antillen werd in 1963 en 1969 de derde plaats bereikt.