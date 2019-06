PSV heeft in Robbin Ruiter een nieuwe reservedoelman gevonden. De oud-speler van FC Utrecht heeft donderdag in Eindhoven een tweejarig contract ondertekend.

Ruiter (32) is transfervrij, dus PSV hoeft geen transfersom voor de doelman neer te tellen. Zijn laatste club was Sunderland, waarmee hij afgelopen seizoen naast promotie naar het Championship greep.

De keeper, die een optie voor een derde seizoen in zijn contract heeft, wordt in principe derde keus achter Jeroen Zoet en Lars Unnerstall. Laatstgenoemde is echter nog niet fit, omdat de Duitser aan het eind van het seizoen bij VVV-Venlo een knieblessure opliep.

Ruiter was ook in gesprek met Sparta Rotterdam, maar gaf de voorkeur aan PSV. "Als topsporter streef je altijd het hoogste na. Ik heb geen moment getwijfeld toen PSV zich meldde", zegt hij op de website van zijn nieuwe club.

De doelman maakte in het seizoen 2009/2010 zijn profdebuut bij FC Volendam en stapte drie jaar later over naar FC Utrecht. Twee jaar geleden verkaste Ruiter naar Sunderland, maar daar kwam hij afgelopen seizoen amper in actie.

Jurjus opnieuw naar De Graafschap

Doelman Hidde Jurjus vertrekt juist bij de Eindhovenaren. De 25-jarige keeper speelt net als afgelopen seizoen op huurbasis voor De Graafschap. De verwachting is dat met Luuk Koopmans nog een doelman uit Eindhoven vertrekt.

De Eindhovenaren haalden eerder al de transfervrije Ibrahim Afellay binnen. Aanwinst drie is ook aanstaande, want PSV staat op het punt om de Portugese vleugelspits Bruma aan zich te binden. Hij komt over van RB Leipzig.

PSV wil de selectie op peil hebben voor het tweeluik in de voorrondes van de Champions League tegen FC Basel. De eerste ontmoeting in Eindhoven staat 23 juli op het programma.