Kameroen is de Afrika Cup dinsdag begonnen met een moeizame zege op Guinee-Bissau. De equipe van bondscoach Clarence Seedorf nam pas na rust afstand: 2-0.

Voor rust had Kameroen, met Ajacied André Onana tussen de palen, het betere van het spel in het Egyptische Ismailia. Met name aanvoerder Eric Maxim Choupo-Moting liet enkele kansen liggen.

De aanvaller van Paris Saint-Germain was na rust wederom dicht bij een treffer, maar doelman Jonas Mendes redde knap op zijn schot.

Guinee-Bissau kwam er daarna wat meer uit. Zo was Onana na een uur spelen kansloos op een schot van Sori Mané, maar de keeper zag de poging over de lat scheren. Onana kwam eerder al goed weg, toen hij een bal vol tegen een tegenstander aanschoot. De bal vloog vervolgens over het doel.

De spelers van Kameroen vieren de 2-0. (Foto: Pro Shots)

Banana kopt openingstreffer binnen

Vlak daarna lag de bal er aan de overkant in. Yaya Banana torende bij een hoekschop boven iedereen uit en knikte de bal via de grond raak. Ook de verdediger op de lijn kon daar niets tegen inbrengen.

Drie minuten later kwam Kameroen fortuinlijk op 2-0. De net ingevallen Stephane Bahoken kreeg de bal zo in de voeten geschoven en liet doelman Mendes kansloos.

Guinee-Bissau ging daarna op jacht naar de aansluitingstreffer. Dat leidde tot een bal op de paal van Piqueti, terwijl verdediger Juary Soares vlak voor tijd van dichtbij net naast schoot. De 2-1 viel echter niet meer.

Kameroen zit op het toernooi in Egypte ook nog in de groep met Benin en Ghana, dat op zaterdag de volgende tegenstander van Kameroen is.

Michael Poté hielp Benin met twee treffers aan een punt tegen Ghana. (Foto: Pro Shots)

Ghana en Benin in evenwicht

Het andere duel in de groep tussen Ghana en Benin leverde geen winnaar op: 2-2. Michael Poté zette Benin al snel op voorsprong. Hij sprintte de verdediging eruit en rondde zuiver af.

André Ayew bracht Ghana langszij met een schot in de korte hoek, waarna zijn broer Jordan Ayew met een fraai schot in de bovenhoek voor de 2-1 zorgde.

Tien minuten na rust moest Ghana met een man minder verder, nadat John Boye zijn tweede gele kaart kreeg. Benin kwam via het tweede doelpunt van Poté op gelijke hoogte, maar een zege zat er voor de ploeg niet in.