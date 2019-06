FC Utrecht en Standard Luik hebben dinsdag de transfer van Nicolas Gavory afgerond. De 24-jarige linksback vertrekt na een jaar alweer uit de Domstad.

Gavory heeft een meerjarig contract getekend bij de nummer drie van België van vorig seizoen. Beide clubs doen geen mededelingen over de transfersom voor de Fransman, die in Utrecht nog tot medio 2021 vastlag. Volgens Voetbal International betaalt Standard 3,1 miljoen euro.

De oud-speler van AJ Auxerre en AS Béziers stapte vorig jaar augustus voor 250.000 euro over van het Franse Clermont Foot Auvergne naar FC Utrecht. Hij ontwikkelde zich direct tot basisspeler en kwam tot vijf assists en één goal in 31 Eredivisie-duels.

"Nicolas heeft zich vorig seizoen moeiteloos aangepast aan het niveau van de Eredivisie. Hij heeft laten zien over specifieke kwaliteiten te beschikken, zoals zijn voetballend vermogen en zijn puntgave trap", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht.

"Het is dan ook geen verrassing voor ons dat er vanuit meerdere clubs interesse was in Nicolas. Met Standard Luik zijn we een passende transfersom overeengekomen voor zijn nog lopende contract bij FC Utrecht, waar we zeer tevreden mee kunnen zijn."

FC Utrecht raakte eerder deze zomer Nick Marsman (Feyenoord) en huurling Timo Letschert kwijt. Daar staat de komst van trainer John van den Brom (AZ), Adam Maher (AZ) Issah Abass (FSV Mainz 05) en Justin Lonwijk (PSV) tegenover.