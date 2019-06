Vincent Kompany begint vol ambities aan zijn klus als speler-manager van Anderlecht. De 33-jarige Belg wil met de lessen van zijn oude coach Josep Guardiola direct kampioen worden met de Brusselse topclub.

De verdediger werd aan het eind van het seizoen verrassend aangesteld als opvolger van Karim Belhocine, die als interim-trainer fungeerde na het vertrek van Fred Rutten.

Kompany hoopt het in ieder geval beter te doen met Anderlecht dan vorig seizoen, toen de club teleurstellend zesde werd. "Dit is het ideale moment", zei Kompany dinsdag tijdens zijn presentatie. "Als Anderlecht kampioen was geworden of als tweede was geëindigd, was dit nooit gebeurd."

Hij is de eerste speler-manager ooit in de Belgische competitie, maar Kompany denkt dat hij klaar is voor de klus. "Iemand die mij een beetje kent, weet: Vince gaat dat niet zomaar doen zonder een plan. Alleen als speler terugkeren was geen optie."

Kompany speelde van zijn achtste tot zijn twintigste voor 'Paars-wit', waarna hij naar Hamburger SV vertrok. In 2008 maakte hij de overstap naar Manchester City, waar hij de afgelopen jaren samenwerkte met Guardiola.

Vincent Kompany met voorzitter Marc Coucke (links) en technisch manager Michel Verschueren (rechts). (Foto: Pro Shots)

'Zowel mooi voetballen als kampioen worden'

De Spanjaard is een bron van inspiratie, erkende de verdediger eerder al. "Maar ik ben geen 'Pep', laat dat duidelijk zijn. Ik ben wel een goede leerling."

Gezien zijn band met Manchester City gaan er geluiden op dat Anderlecht weleens aardig wat spelers van de Engelse grootmacht (op huurbasis) kan overnemen. Kompany wees een rol als satellietclub echter meteen af. "Een beetje respect graag. Anderlecht is Anderlecht en zal ook altijd Anderlecht blijven."

Het plan is om direct kampioen te worden. "Ik ben hier niet naartoe gekomen om tweede te worden. We moeten in één seizoen vijf ploegen passeren. Ik ben ervan overtuigd dat we met een paar veranderingen daarin zullen slagen."

Het liefst gebeurt dat ook met aantrekkelijk voetbal. "Ik kan of wil niet kiezen tussen mooi voetbal spelen of kampioen worden. Ik wil beide. Ik weet dat ik mezelf zo veel druk opleg, maar het kan niet dat je aan een Anderlecht-fan verkondigt dat je alleen kampioen wil worden."