Jasper Cillessen verruilt FC Barcelona voor Valencia. De dertigjarige doelman tekent naar verluidt een contract voor vier jaar tot de zomer van 2023 bij de Spaanse subtopper.

Spaanse media maakten vorige week al melding van de transfer, maar Valencia bracht het nieuws pas dinsdag na de succesvolle medische keuring van Cillessen naar buiten.

Neto bewandelt naar verwachting juist de omgekeerde weg. De 29-jarige Braziliaan moet bij FC Barcelona net als Cillessen in de afgelopen jaren de concurrentiestrijd aangaan met Marc-André ter Stegen.

FC Barcelona en Valencia melden nog niet of een van beide clubs een transfersom moet betalen. Cillessen lag nog twee jaar vast bij 'Barça' en Neto ook nog twee jaar bij 'Los Che'.

De doelman wordt de vijfde Nederlander ooit bij Valencia. Eerder kwamen Faas Wilkes, Johnny Rep, Patrick Kluivert en Hedwiges Maduro al uit voor de club.

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet om te bekijken hoe Valencia de transfer van Jasper Cillessen bekendmaakte.

Cillessen steevast reserve achter Ter Stegen

Cillessen was sinds zijn komst van Ajax medio 2016 steevast reserve achter Ter Stegen. Hij was alleen in Spaanse bekerwedstrijden verzekerd van een basisplaats.

De geboren Nijmegenaar kwam in totaal tot 32 officiële wedstrijden, waaronder de finales van de Copa del Rey in 2017 (3-1-zege op Deportivo Alaves), 2018 (5-0-zege op Sevilla) en 2019 (1-2-nederlaag tegen Valencia).

Cillessen won in zijn tijd bij FC Barcelona naast twee keer de Copa del Rey ook tweemaal de landstitel (2017/2018 en 2018/2019) en een keer de Spaanse Super Cup (2018).

De eerste keeper van het Nederlands elftal, die onlangs met Oranje als tweede eindigde in de Nations League, speelde behalve voor Ajax in het verleden ook voor NEC, waar hij debuteerde in het profvoetbal.