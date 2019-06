Ajax-trainer Erik ten Hag geeft te kennen dat de komst van Quincy Promes niet per se hoeft te betekenen dat er andere aanvallers vertrekken. Hij hoopt dat de selectie zoveel mogelijk intact blijft.

"We willen goed voorbereid zijn, we willen vooruitlopen op wat er mogelijk kan gebeuren in de toekomst. Dat doen we hiermee", zegt Ten Hag dinsdag tegen Ajax TV.

"Maar we hebben het vorig jaar ook met Hakim (Ziyech, red.) gezien. Alle seinen stonden al op groen dat hij zou gaan vertrekken, maar hij is uiteindelijk gebleven. Dat zou dit jaar ook zomaar kunnen gebeuren."

Ten Hag is blij dat Ajax de portemonnee heeft getrokken voor Promes. De Amsterdammers betaalden een transfersom van 15,7 miljoen euro (het bedrag kan middels bonussen oplopen tot 17,2 miljoen euro) om de 27-jarige aanvaller over te nemen van Sevilla.

"Ik denk dat het fantastisch nieuws is voor Ajax. Quincy zit midden in zijn carrière. Hij heeft desondanks al veel ervaring in het buitenland opgedaan. Hij is speler van het jaar geworden in Rusland en heeft een jaar in Spanje gespeeld. Hij kan echt iets toevoegen aan ons."

"Ik verwacht van hem, ook als veelvoudig international, dat hij beslissend is in de eindfase. Hij is zeker in staat om veel doelpunten te maken. Daarvoor is hij ook zeker gehaald. Hij brengt veel creativiteit met zich mee."

Quincy Promes tekent in het bijzijn van Marc Overmars en Erik ten Hag zijn contract bij Ajax. (Foto: Ajax.nl/Jasper Ruhé)

'Ben ervan overtuigd dat hij het waar gaat maken'

Ten Hag en Promes zijn geen onbekenden van elkaar. Ze werkten in het seizoen 2011/2012 ook al met elkaar samen bij Go Ahead Eagles, toen Promes door de Deventenaren een jaar werd gehuurd van FC Twente.

"Ik zag hem een keer in actie bij Jong FC Twente. Hij stond toen op het middenveld en viel op. Hij was een speler die Go Ahead nodig had. Ik hem voor hem gevochten. Hij kon ook naar Eredivisie-clubs, maar koos bewust voor ons om de laatste stap te zetten in zijn rijpingsfase."

"Ik was toen streng voor hem en zal dat nu ook weer zijn. De eis is hoog. Ik ben ervan overtuigd dat hij het waar gaat maken. Hij is volwassen geworden. Hij zegt zelf ook dat hij wegging als een jongen en terugkomt als een man. Hij moet die verantwoordelijkheid dan ook pakken."

Ten Hag wil nog niet kwijt op welke positie hij Promes gaat posteren. De geboren Amsterdammer, die in 2006 moest vertrekken uit de jeugdopleiding van Ajax, kan als vleugelaanvaller, spits en nummer tien uit de voeten.

"Dat is ook zijn grote voordeel. We hebben met hem erbij heel veel mogelijkheden in de aanval. De concurrentie zal daarom groot zijn, maar ze moeten samen maar gaan uitvechten wie er in de basis komt te staan."