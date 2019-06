Feyenoord wil niet een thuiswedstrijd spelen zonder supporters in de vakken R, S en T in De Kuip. De Rotterdammers noemen de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB "buitenproportioneel" en stappen naar de commissie van beroep.

Feyenoord kreeg de straf in maart opgelegd omdat bezoekers van de bewuste vakken op woensdag 27 februari vuurwerk afstaken bij de halve finale van de TOTO KNVB-beker thuis tegen Ajax (0-3-nederlaag).

Feyenoord vindt de straf te zwaar, ook omdat seizoenkaarthouders tijdens die te spelen wedstrijd niet naar een andere tribune mogen uitwijken. De club benadrukt dat er nu fans worden gestraft die niets met het vuurwerk te maken hadden.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak wordt behandeld door de commissie van beroep. Het is daarmee ook onduidelijk om welke wedstrijd in het nieuwe seizoen het gaat, als de straf uiteindelijk gehandhaafd blijft.

Feyenoord kende teleurstellend seizoen

Feyenoord kende een teleurstellend afgelopen seizoen. De Rotterdammers eindigden als derde in de Eredivisie en werden al in de voorrondes van de Europa League uitgeschakeld door het Slowaakse AS Trencin.

Komend seizoen staat Feyenoord onder leiding van Jaap Stam. De voormalig verdediger komt over van PEC Zwolle en volgt de gestopte Giovanni van Bronckhorst op in De Kuip.

Feyenoord begon maandag aan de voorbereiding en speelt zaterdag de eerste oefenwedstrijd, in Putten tegen de amateurs van SDC Putten, dat uitkomt in de hoofdklasse.