Uruguay heeft zich maandagavond (lokale tijd) als groepswinnaar voor de kwartfinales van de Copa América geplaatst. De ploeg van bondscoach Óscar Tabárez won in Rio de Janeiro met 1-0 van Chili en dat was genoeg voor een plek bij de laatste acht.

Edinson Cavani bezorgde Uruguay acht minuten voor tijd de zege in het Maracanã. De aanvaller van Paris Saint-Germain kopte op zeer fraaie wijze een voorzet van Jonathan Rodríguez achter doelman Gabriel Arias.

PSV'er Gastón Pereiro zat het hele duel op de bank bij Uruguay. Er waren wel basisplekken voor oud-Ajacieden Nicolás Lodeiro (in de rust gewisseld) en Luis Súarez.

Door de overwinning gaat Uruguay als winnaar van groep C door naar de kwartfinales, waarin de ploeg van Tabárez zal spelen tegen Peru. Titelverdediger Chili eindigde als tweede in de poule en wacht een krachtmeting met Colombia.

Edinson Cavani viert zijn winnende treffer met het publiek. (Foto: Pro Shots)

Japan eindigt Copa América met gelijkspel

Japan speelde maandagavond in dezelfde groep gelijk tegen Ecuador (1-1) en ligt uit het toernooi. De Aziaten, die net als Qatar op uitnodiging mee mochten doen aan de Copa América, hadden in de jacht op een kwartfinaleticket zelf een zege nodig en dan had Uruguay moeten verliezen van Chili.

Naast Peru, Colombia, Uruguay en Chili plaatsten Brazilië, Argentinië, Paraguay en Venezuela zich al voor de kwartfinales. Het Brazilië van David Neres wacht een wedstrijd tegen Paraguay en zijn ploeggenoot bij Ajax Nicolás Tagliafico hoopt met Argentinië ten koste van Venezuela de halve finales te bereiken.

De 46e editie van de Copa América is 14 juni begonnen in Brazilië en de finale is op 7 juli in Rio de Janeiro. Chili won de laatste editie van het toernooi in 2016.