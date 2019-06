Quincy Promes is blij met zijn transfer van Sevilla naar Ajax. De 27-jarige aanvaller had drie maanden geleden, toen hij voor het eerst hoorde van de interesse, niet verwacht dat het ook daadwerkelijk tot een overgang zou komen.

"Destijds zei ik iets van: ja leuk, maar dat gaat toch niet gebeuren. Ik zag het nog niet helemaal voor me op dat moment, omdat ik pas aan mijn eerste seizoen bezig was bij Sevilla", zegt hij maandag op de site van zijn nieuwe club.

"Je denkt er dan niet zo snel aan om alweer een volgende stap te maken. Maar het blijft voetbal. Na het seizoen, dat behoorlijk wisselvallig was met een trainerswissel enzovoort, heb ik uitgesproken dat ik naar Ajax zou willen en is het balletje gaan rollen."

Promes beaamt dat Erik ten Hag een belangrijke rol speelde in zijn beslissing. Hij werkte in het verleden bij Go Ahead Eagles, dat hem in het seizoen 2011/2012 huurde van FC Twente, al samen met de huidige trainer van Ajax.

"Dat heeft zeker meegespeeld. Het voelt vertrouwd. Ik heb heel veel discipline aan hem te danken. Daardoor kan ik terugkeren bij Ajax. Hij heeft bij mij de puntjes op de i gezet, waardoor ik beter kon worden, ook fysiek. Het was een heel fijne samenwerking bij Go Ahead. Hij kent me persoonlijk heel goed."

Quincy Promes zet in het bijzijn van Marc Overmars en Erik ten Hag zijn handtekening onde het contract bij Ajax. (Foto: Ajax/Jasper Ruhé)

'Ik heb geen rancuneuze gevoelens'

Promes is niet onbekend met Ajax. Hij speelde van zijn elfde tot zijn zestiende al in de jeugdopleiding van de Amsterdammers, waarna hij via HFC Haarlem, FC Twente, Spartak Moskou en dus Sevilla alsnog naam maakte in de voetbalwereld.

"Er is nooit echt een directe reden gegeven waarom ik weg moest bij Ajax, maar ik ben wel bij mezelf te rade gegaan. Ik denk dat ik een beetje onhandelbaar was in mijn jeugd. Ik wist niet echt wat ik ervoor moest doen om het beste uit mezelf te halen. Ik ging te veel op mijn talent leunen. Daar heb ik van geleerd."

"Ik heb dan ook geen rancuneuze gevoelens. Er worden heel veel spelers weggestuurd en velen van hen komen ook weer goed terecht. Ik ben daar ook een goed voorbeeld van. Ik hoop dat ik hiermee jeugdspelers motiveer die ooit worden weggestuurd."

Promes sluit volgende week maandag aan bij de selectie van Ajax. Hij geniet na zijn trip met het Nederlands elftal naar Portugal voor de finaleronde van de Nations League eerst nog van een korte vakantie en laat dus het trainingskamp in De Lutte aan zich voorbij gaan.

"Ik heb er superveel zin in. Ajax heeft een fantastisch jaar achter de rug. Het bereiken van de halve finales van de Champions League is niet niks. Het is een hele uitdaging om dat niveau vast te houden, maar Ajax heeft aangetoond dat ze bezig zijn om terug te keren aan de top. Ze hebben moeilijke jaren gekend, maar wij moeten nu een mooie toekomst creëren en geschiedenis schrijven. Je ziet dat Ajax een nieuwe weg wil inslaan en deze aankoop bewijst dat."