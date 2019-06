NEC zet komend seizoen Adrie Bogers, François Gesthuizen en Rogier Meijer als hoofdtrainers voor de groep.

De drie nemen op basis van gelijkwaardigheid de leiding over de Nijmeegse selectie, laat de Eerstedivisionist maandag weten. Daarmee wordt de vacature voor een hoofdtrainer intern opgevuld.

NEC koos na het ontslag van trainer Jack de Gier begin april al voor een trainerstrio. Bogers en Meijer maakten toen het seizoen af samen met Ron de Groot. Die laatste heeft laten weten niet vast aan te willen sluiten bij het eerste elftal. Hij wordt vervangen door Gesthuizen, die bij NEC al de Onder 17- en Onder 19-selectie onder zijn hoede had.

Ondanks hoge verwachtingen wist NEC vorig seizoen geen rol te spelen in de titelstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg eindigde slechts als negende en verloor in de eerste ronde van de play-offs van de latere promovendus RKC Waalwijk.

'Bepaalde trainers kozen voor lucratieve opties'

De clubleiding van NEC sprak de afgelopen maanden met meerdere kandidaten, maar tot een akkoord kwam het niet.

"Bepaalde trainers kozen in een eerder stadium al voor lucratievere opties, waar anderen weer niet konden wachten op duidelijkheid", zegt algemeen directeur Wilco van Schaik op de clubsite.

"Uiteindelijk hebben we hiervoor gekozen. Dat is ons aan het einde van het seizoen goed bevallen. Wij gaan als club het derde jaar Eerste Divisie in en dan heb je het niet breed als club, dat speelt ook mee."

Het nieuwe seizoen in de Eerste Divisie begint op vrijdag 9 augustus. NEC start met een thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven.